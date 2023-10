Vadim Štepa: Kadõrov võib olla „videotõestustele“ vaatamata surnud. Kuid midagi muutub alles siis, kui sureb ka Putin

Teatatakse, et ta on saadetud Kremli keskhaiglasse. Mõned opositsionäärid väidavad koguni, et ta on surnud. Ning seejuures esitatakse Kardõrovi nimel ümberlükkavaid videoid, kuid ühtegi otseesinemist vabariigi esimese inimese poolt pole olnud. Igal juhul on siiski viimaste nädalate videodel ning fotodel haiglast ilmet tema näol.