Lääne-Virumaal Sagadi lähedal asub uhke ja vana Paalipere taluhäärber. Kõrgel kivisoklil seisev palkmaja on ehitatud 1870. aastal. Sellel on kivipalkoniga paraadsissepääs ja tagasihoidlikum köögiuks. Majal on kaks laia vintskappi ja sees palju algupärast: aknad, paari toa põrandad ja saalis maast laeni sirutuv kaunistustega kahhelahi.