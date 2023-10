Karmen Turk: vaigistushagidevastane võitlus kogub tuure ja see maskiball saab varsti lõpu

Sellel teemal, kas üks või teine nõue on aga „vaigistushagi“, on juristid täitsa tülli pööranud – osa leiab, et meie pluralistliku ideede turu kaitseks on vajalik täiendavate vahendite olemasolu. Osa aga leiab, et pole vajalik: tsiteerides ühe juristi viimatist arvamusavaldust, on vaigistushagidega seonduv samasugune uhhuu-õigusteadus nagu vähiravi klooriga.