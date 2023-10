Urmo Saareoja: see suvi tõi suurüritustele parkimisprobleemid, aga trahvimisele on paremaid alternatiive

Suurima arvu inimesi meelitas kohale loomulikult südasuvine noorte laulupidu. Tasub meenutada, et tegemist oli pandeemia tõttu aasta võrra edasi lükkunud peoga, mistõttu oli laulukaare alla jõudmine seda suurema tähendusega. Arvud on samuti muljetavaldavad: pidu külastas ligi 90 000 inimest, kellele esines 31 415 lauljat, tantsijat ja pillimängijat. Välgusähvatused, kõuekõmin ning valla pääsenud taevakraanid on tõenäoliselt need, mis garanteerisid paljudele pidulistele ürituse meelde jäämise kogu eluks. Ehteestlaslikult ei lastud heitlikul ilmal peotuju rikkuda ning emotsioonid vaheldusid ühes päikese ja pilvedega.