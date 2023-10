PÄEVA TEEMA | Madis Kallas: rongilt maha ja otse bussile. See pole enam kauge tulevik

Kujutame ette, et meil on Eestis kõigi vajadusi arvestav ühistransport, kus buss viib külast täpselt õigel ajal rongipeatusesse, millega saab linna tööle või argitoimetusi tegema. Õhtul toob rong sind lähimasse jaama, kus juba ootab ees buss, mis viib sind koju tagasi. Transpordi vahetamine on lihtne ja sujuv, sul on vaja vaid ühte piletit ning sõidugraafikud on üksteisega kooskõlas. See pole vaid unistus, vaid plaan, mille elluviimisega oleme juba täna hilinenud.