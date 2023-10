PÄEVA TEEMA | Priit Ratassepp: paneme vene keelt rääkivad inimesed fakti ette - kasuta eesti keelt või jää hätta

Kui ma kohtan Eestis inimest, kes kõneleb minuga ainult vene keeles, siis järeldan ma intuitiivselt, et tegemist on ilmselt turistiga. Minu venekeelse küsimuse peale, millisest Venemaa piirkonnast ta pärit on ja kuidas tal õnnestus üle piiri Eestisse pääseda, pööritab vestluskaaslane tavaliselt arusaamatuses silmi ja kinnitab vene keeles, et ta ei ole turist, vaid elab siin.