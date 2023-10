Sarneti „Nähtamatu võitlus“ müüdi Põhja-Ameerika kinolevisse

Filmi sealsed leviõigused omandas Kino Lorber. „Nähtamatu võitluse“ rahvusvaheline müügiagent on Taani firma LevelK, kellelt omandas filmi Põhja-Ameerika leviõigused Kino Lorber, 1970ndatest tegutsev USA sõltumatu levifirma. Kino Lorber toob aastas Põhja-Ameerika kinopublikuni 35 filmi, digi- ja videolevisse üle 300 filmi. Levitaja keskendub rahvusvahelisele arthouse-kinole, samuti USA klassikutele ja tummfilmidele. “Meeldivalt leidlik ja pööraselt naljakas “Nähtamatu võitlus“ on kinnitus sellest, et kung fu filmidest tuntakse rõõmu kogu maailmas, isegi nii kaugel nagu Eestis. Me oleme väga elevil, et saame tuua selle metsikult meelelahutusliku käsituse [kung fu] žanrist Ameerika vaatajateni,“ sõnas Wendy Lidell Kino Lorberist.