Niisugune on unistus. On tõepoolest hämmastav, et selle kõige lihtsamaid komponente ehk bussi- ja rongiaegade ühildamist pole siiani aastakümneid teha suudetud. Seetõttu tasub jääda skeptiliseks. Küll aga realiseerub ühtse piletisüsteemi üks komponente: pilet. „Tasuta“ sõit jääb minevikku. Ja hea on.