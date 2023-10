Demy Landson: suurriigid võivad ju tuumajaamadega eksperimenteerida, aga väikeriikides riskideks ressurssi pole

Arutelu Eesti energiasektori tuleviku üle jätkub. Tehes vabaühenduste kliimavõrgustiku koordinaatorina iga kuu kokkuvõtteid kliima- ja keskkonnateemadega seotud arvamusavaldustest ja seisukohtadest ning jälgides lähedalt meediamaastikul toimuvat, julgen väita, et klaari pilti on keeruline saavutada ning diskussioonidest on sageli puudu just üks, aga see kõige olulisem sõltumatu osapool.