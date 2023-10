„Kliima muutumine on paljuski loomulik käik.“ Sünoptik Kairo Kiitsak soovitab säilitada rahu

Kui me teisipäeva pärastlõunal keskkonnaagentuuri jõudsime, oli sealsetel ilmaennustajatel käsil kõige kibedam tööaeg. Kolmapäeva ööseks oli oodata, et üle Eesti liigub mitu atmosfäärifronti ja ilm pöördub tormiseks. Seepärast jälgiti ilmaosakonnas pingsalt olukorda. „Võib-olla tuleb tuul tugevam, võib-olla nõrgem. Oma mudelites oleme näinud ka puhanguid kiirusega üle 30 m/s. Samas võib see langeda 20 või 25 m/s peale. Kõikumised on olnud iga päev. Raske on öelda, mis sealt lõpuks tuleb,“ selgitas Kairo Kiitsak (25).