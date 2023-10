ARVUSTUS | Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest stepptantsu keeles

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaali sisenedes võis leida lavalt esteetilise visuaalse pildi. Kaks musta riietunud karakterit nihutasid eri suuruses kaste üksteise otsa ja kõrvale, kõndisid, hüppasid ja turnisid kastidel. Visuaal oli puhas ning huvitav oli jälgida, kuidas tekivad erinevad kujundid ja mis emotsioone need tegelastes tekitavad. Näiteks püüdis üks luua kastidest korrapära ja teine töötas sellele vastu. Korra ja kaose loomine võis olla ehk viide hoopis aktiivsus- ja tähelepanuhäirele vastanduvale ärevushäirele, mille all kannatavad inimesed soovivad, et kõik oleks omal kohal ja kontrollitud.