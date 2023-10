JUHTKIRI | Pohlak juhib meie jalgpalli mülkasse

Tõepoolest on võimalik, et Eesti noortekoondisel ei tulegi Venemaaga kohtuda ja et Venemaa ei pääsegi finaalturniirile. Samuti ei saa välistada, et sõda on 2026. aastaks ajaks läbi ja ka spordisanktsioonid lõpetatud. Sel juhul on Pohlak saanud nii turniiri kui ka plusspunktid Venemaad toetavatelt tähtsatelt vutifunktsionääridelt.