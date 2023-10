Olaf Scholz – pensionäride hirm! Poola võimupartei tirib Saksamaad valimiskampaaniasse

Ent kui Kaczyńskilt küsitakse, kas ta on nõus Olaf Scholziga arutama poolakate pensioniea tõstmist, nagu tehti endise peaministri ja praeguse opositsioonijuhi Donald Tuski ajal, vastab ta keeldumisega. „Tusk on läinud ja nii need asjad enam ei käi,“ ütleb ta toru hargile pannes. Reklaam peaks näitama, et Poola majandus on tänu PiS-i kindlale ja rahvuslikule juhtimisele tõusuteel ning Berliini pilli järgi tantsima ei hakka.