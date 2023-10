Eesti Raudtee avastas, et inimestele ei meeldi vihma käes seista, ja ehitab perroonidele ootekojad

Kas see tähendab, et EVR võttis lõpuks kuulda 12 aasta jooksul kümnetes teleuudistes ja ajalehelugudes kajastatud probleemi, et perroonidel ei ole ootajaid tuule ja vihma eest kaitsvaid ootekodasid? Selgub, et mitte. EVR kinnitab, et tosin aastat reisijate nurinat ei mõjutanud midagi. Reisijate pahameel jõudis EVR-ni alles möödunudaastase uuringu kaudu.