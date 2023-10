Ülekaaluliste laste tulevik: paarikümne aasta pärast hakkavad infarkte saama 30-aastased

Eesti Päevaleht on varemgi kirjutanud sellest, kuidas ülekaaluliste laste osakaal ühiskonnas on tõusuteel ning et see pole ilu-, vaid terviseküsimus. Südamearst dr Margus Viigimaa hoiatab, et kui laste kehvad toitumisharjumused jätkuvad ja liigse kehakaaluga laste hulk aina kasvab, võime 20–30 aasta pärast seista silmitsi olukorraga, kus aina sagedasemaks muutuvad juhtumid, kus infarkt tabab 30–40-aastaseid.