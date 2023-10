Jõulujazz toob lavale muusika Prince'st Tüürini

„Jõulujazz toob 29. novembrist 15. detsembrini lavale palju eriilmselisi kontserte ning esmakordselt on festivali kavas jazzimaailma kahe tippvokalisti Gregory Porteri ja Cécile McLorin Salvanti kontserdid, nende kõrval väärivad avastamist noored talendid Ingrid Rabi ja Britta Virves, kes esinevad Jõulujazzil esmakordselt. Eriprojekte on seekord festivali kavas lausa neli, mis tähendab, et tuntud ja turvalise kõrval on au sees Eesti muusikute koostööd nii oma kollektiividega kui ka välisartistidega, mis mitmekesistab meie muusikute loomingut ning pakub muusikasõpradele uusi elamusi,“ tutvustab selleaastast Jõulujazzi programmi Anne Erm.