KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Elina Pähklimäe kultuuribiit

„Vajan muusikat nagu õhku. Mul on erinevad muusikalistid igaks elujuhtumiks - tantsuks, sõbraga rahuliku vestluse taustaks, pisardamiseks, trenniks, autosõiduks koos lapsega jne. Võin mõnda lemmiklugu kuulata kordi järjest, ikka ja jälle. Tänane muusikalist on kantud mu lavastusest “Klassis“. Palju instrumentaalmuusikat, mis viivad mind õigele lainepikkusele, häälestavad õigele emotsioonile, kutsudes esile ning võimendades neid. Less is more," ütleb Elina Pähklimägi, kelle muusikavalikut saab kuulata ka siit.