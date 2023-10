INTERVJUU | Rakvere linnapea lahkus Keskerakonnast pärast kohtumist Kõlvartiga

Rakvere linnapea Triin Varek teatas eile, et lahkub Keskerakonnast ja liitub Isamaaga. Kohaliku võimu kontekstiks olgu märgitud, et seni olid need kaks erakonda moodustanud linna juhtimiseks võimuliidu - 2021. aasta valimistel sai Isamaa 21-kohalises volikogus kaheksa, Keskerakond aga neli kohta.