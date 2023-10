Üllar Reino: Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemine New Yorgis on sigadus

„Meie töö efektiivsuse ja sihipärasuse tagamiseks vaatame üle nii meie välisesinduste võrgustiku kui ka konsulaarteenuste pakkumise Ameerika Ühendriikides. /.../ Plaanime laiendada Eesti aukonsulite võrgustikku, kes pakuvad konsulaarabi nii Eesti kodanikele kui ka aitavad edendada Eesti ärihuvisid USAs,“ ütles välisminister Margus Tsahkna ning lisas “Ma kindlasti ei pane kinni ühtegi suursaatkonda. Mida me kuskilt kokku tõmbame, on eelkõige bürokraatia pool ja eelkõige personalipoliitika, aga kvaliteedis me tagasi ei anna.“