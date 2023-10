Greete Palgi: Tallinna loogika - kui jalakäijate ülekäik järsku kaob, siis hakka ise ametnikke läbi helistama

Möödunud nädala teises pooles korjati Narva maanteelt ära ajutine ülekäik, kust said üle need jalakäijad, kes tulid Pronksi tänavalt ja kellel oli asja üle Narva maantee. Esmaspäeval oli olukord sama. Lippa autode, trammide, busside ja jalgratturite vahelt üle Narva maantee ja looda vaid väledatele jalgadele. Polnud ühtegi silti, mis näitaks, kuhu see ülekäik siis veeti või kas üldse alternatiivi on, kuna ristmikul käivad seni ehitustööd.