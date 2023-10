POLIITKOLUMNIST | Evelyn Sepp: kutseharidusele ligipääsu piiramine on sõge plaan!

„Meil on täna kutsehariduses ressursse, mida ei kasutata sihtotstarbeliselt. Kutsekoolide põhiülesanne on aidata koolilõpetajatel eriala omandada, aga me koolitame ebaproportsionaalselt palju täiskasvanuid, kellel on juba nii haridus kui ka eriala ning kes saavad tööturul hästi hakkama.“ Kallase sõnul on sellised inimesed huvitatud lisateadmiste ja -oskuste saamisest, mistõttu lähevad nad kutsekooli, kus selline õpe on praegu tasuta. Täiskasvanute koolitus on tema hinnangul küll hea asi, kuid täiskasvanud peaksid selle saama omal kulul.“