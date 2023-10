SUUR INTERVJUU | NATO luurejuht: Putin arvab, et aeg on tema poolel. Aga ta eksib

Sel nädalal käis Tallinnas NATO asepeasekretär David Cattler, kes vastutab alliansis luure ja julgeoleku eest. Cattler räägib intervjuus Eesti Päevalehele, et kuigi talv läheneb, ei tähenda see Ukraina vasturünnaku raugemist.

"Venemaal ei ole juba päris pikka aega olnud hoogu, initsiatiivi ja ta ei ole suutnud korraldada mõtestatud rünnakuid. Ma arvan, et viimane selline võis olla eelmise aasta kevadrünnak. [Ukraina president Volodõmõr] Zelenskõi on öelnud, et Ukraina armee ei edene nii kiirelt, kui nad sooviksid. Aga nad sellegipoolest edenevad," räägib Cattler. "Me peame olema kannatlikud. Peame Ukrainat edasi toetama. Ukraina võitleb enda ja oma rahvuse eest, aga ma usun, et Ukraina võitleb ka Euroopa julgeoleku eest. Ukraina võit on oluline nii Ukraina enda kui ka meie pärast."