Kliimateadlased: „Suur rohepesu käsiraamat“ kui retseptirohi, mida võib tarbida vaid asjatundja juhendamisel

Lugejal on raske, võib-olla ehk isegi võimatu selles komplektis eristada, millised väited ja näited rohepesust vastavad tõele ja on asjakohased, millised aga võimaldavad teha ekslikke järeldusi. Sellest on kahju, sest rohepesu on tõepoolest olemas ja igaüks meist peaks oskama keskkonnasõbralikkuse sildiga looritatud loodus- ja kliimavaenuliku tegevuse ära tunda.