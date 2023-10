Toomas Alatalu: kõik külmutatud või kontrolli all olevad relvakonfliktid võivad ärgata. Lootkem, et see nii ei lähe

Elik selmet rääkida maailmasõjast, räägime mingist osalisest sõjast ehk sõjalisest erioperatsioonist, võtame kui paratamatust, et sõditakse vaid ühe riigi territooriumil, sest kallaletunginud riik on ikkagi suurriik, tuumariik jne. Tasuks siiski vahel mõelda, et mis erisõda see Ukrainas käib, kui seal on oma relvadega kohal – tõsi, ukrainlaste kätte antuina – umbes 50 riiki! Igal juhul neljandik maailmast. Miks sama arv ja rohkemgi riike kehtestab sanktsioonid Venemaale ja on neid, kes samas avalikult päästavad Venemaa majandust.