Siim Kallas: Isamaa tõuseb. Aga on see üldse Isamaa?

Oli omal ajal selline Isamaa erakond, mida juhtis Mart Laar. Oli mul selle Isamaaga tihedaid kokkupuuteid. On mul nendega koostööst helgeid mälestusi. Ja see erines tublisti tänasest erakonnast. Mart Laaril olid põhimõtted, mis ei pidanud tingimata igaühele meeldima. Ja ei meeldinud ka. Ja ega ma ei ütle, et Mart Laari põhimõtetega täna suurt valimisedu saaks. Aga ma tahaksin küll, et Laari põhimõtetega erakond tõuseks.