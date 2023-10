ARVUSTUS | „Vigased pruudid“ on lihtne, selge ja otsekohene naerutaja

Pean oma arvustust Ergo Kulla uuele kodumaisele komöödiale „Vigased pruudid“ alustama märkusega hoopis tema eelmise linateose, „Suvitajate“ kohta. Kirjutasin aasta alguses neil samadel veergudel ka sellest filmist ja minu jutust jäi kõlama mõte, et pole see niisama-nalja-kino nii hirmus ka. Kuigi meelelahutuse vastu pole mul siiani midagi, olen vahepeal oma arvamust veidi ümber hinnanud. Eriti selgeks sai see nüüd, kui tekkis võimalus „Vigaseid pruute“ ja „Suvitajaid“ võrrelda.