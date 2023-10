ARVUSTUS | „Päikeseaeg“. Iga päev midagi huvitavat ei juhtu, kuid pikas perspektiivis päris mõnus elu

Siin ilmselt ongi võti, miks olustik ja tegevus nii tuttavad tunduvad: paljudel meist on sellise eluga isiklik kogemus. Nimiku jaoks on selline koht vanaema juurest Saaremaal. Mina libisesin filmi vaadates ajas aastakümneid tagasi, omaenda lapsepõlve, elades uuesti läbi argipäeva väikeses Järvamaa külas, suvesid vanaema juures Virumaa alevikus ja hilisemaid pistelisi kokkupuuteid samasuguse maaeluga. Aga tänapäeval on sellel nii palju erisuguseid külgi, paljude silmis ei sarnane elu maal üldsegi „Päikeseajas“ nähtuga.