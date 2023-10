Üle Eesti on seitse inimest, kes lähedase ebaloomuliku surma korral psühholoogilist abi pakkuma sõidavad

SKA kriisiabitiim tegeleb mitmesuguste juhtumitega, et pakkuda kriisis olevatele inimestele psühholoogilist esmaabi. See teenus on kättesaadav ööpäev ringi ning viimase kaheksa kuu jooksul on meeskond politseiga kaasa läinud 73 väljakutse korral ja perekondi aidanud. Neist enim juhtumeid, täpsemalt 16, oli juulis. See arv on ainult jäämäe veepealne osa. Esmase abi vajajaid on tegelikult palju rohkem, kuid kõik ei jõua kohe SKA kriisimeeskonna vaatevälja.