FOTOD | Hansa Grupi Noore Muusiku Fond tähistas fondi teist sünnipäeva

Neeme Tammise sõnul on rahastuse maht tõusnud heade projektide nõudluse tõttu. „Meie fookus on olnud eesti noored anded, kel on juba esimene kodutöö tehtud, küll aga vajavad nad lisatõuget järgmiseks arenguetapiks. Selleks võib olla esimene plaat, konkursiks valmistumine või õpingud välismaal. Üks vajalik omadus on selle juures rahvusvaheline ambitsioon“, sõnas Tammis.

Fond tegutseb Kultuuripartnerluse SA juhatusel, ega ole juriidiline isik. Tammise sõnul on algne rahastus pärit Hansa Grupi poolt, aga järjest enam panustavad ka partnerid ettevõtluses ja sõbrad. „Olen väga tänulik nii meie noortele, et on kellesse uskuda ja kellega koos ka ise kasvada. Ja olen tänulik ka kõigile neile sõpradele, kes on Hansa Grupi algatusega liitunud. Läbi mitme sündmuse on neid panustajaid juba ligi sadakond“, sõnas Tammis.