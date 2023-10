Eva Gutmann: loogiline oletus on, et Iisrael lasi teadlikult sündmustel eskaleeruda

Palestiina-Iisraeli konflikt, mis on tegelikult juba kolmveerand sajandit vana, liigutas jällegi oma varbaid. Venemaa loodab, et konflikt viib lääneriikide ja USA tähelepanu, ressursid ja rahakoti Ukrainast eemale. Mis on lõkkele löönud Lähis-Ida konflikti mõju Ukraina toetusele USAs?

Viimaste päevade arengud Iisraelis ja Palestiinas pingestavad USA abiandmist Ukrainale veelgi. USA on olnud ja on vankumatu Iisraeli toetaja. Ameeriklaste tähelepanu, mis oli Ukrainalt niigi hajunud, on nüüd teravalt Iisraeli peale suunatud.

Paljud (nii mõnedki eestlased kaasaarvatud) kutsuvad Iisraeli riiki praeguse konflikti (ja ka eelnevate konfliktide) valguses tegelikeks okupantideks. Hea küll, oletame, et see argument peab vett. Kui nad okupeerivad, siis peaksid nad tagasi omale maale minema. Kus see maa on? Kuhu juudirahvas siis minema peab? Aafrikasse? Euroopasse?

Kui erinevad konfliktid juudirahva oma mailt minema ajasid, siis sajandeid elasid nad peamiselt Euroopas. Selle kulminatsiooniks oli teise maailmasõja aegne holokaust. Ärgem hellitagem endid mõttega, et ainult natsi-sakslased olid antisemiitlikud. Enamus Euroopa rahvaid on juutide tagakiusamises osalenud. Kindlasti ka venelased.

Ah et eestlased pole? Loe Delfi kommentaare. Nii mõnegi eestlase vaen kauge riigi elanike kui okupantide vastu on jahmatav. Seda enam, et sama argument kõliseb maailma poliitikas ja jututubades ka eestlaste vastu. Maailmas on palju inimesi, kes usuvad Kremli propagandat, et ka Lõuna-Eesti alad on tegelikult põlised Vene alad (osa vürstiriigist), mistõttu eestlastel pole siia asja.