SUUR TIKTOKI LUGU | Kas muusika kolib plaadilt 30-sekundilisse klippi?

„Ooh-ee, Makeba, Makeba, ma che bella, Can I get a „ooh-ee“? Makeba, Makes my body dance for you.“ Kas tundub tuttav? Tegemist on Jaini 2015. aastal valminud looga „Makeba“, mis hakkas tänavu suvel TikTokis oma elu elama ja on selle aja jooksul saanud tõeliseks hitiks. Seda kõike tänu TikTokile.