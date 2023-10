INTERVJUU | Eiki Berg: sealmaal võrdub ühe juudi elu sadade palestiinlaste eludega. Kahjuks on see nii

See on üks episood pikaajalisest „külmutatud“ konfliktist iisraellaste ja Palestiina araablaste vahel. 1947 aasta ÜRO „tükeldamise“ plaan pole seniajani realiseerunud. Seda erinevatel põhjustel - algselt Araabia riikide vastuseisu tõttu, hiljem jällegi Iisraeli riigi tõrksusest tulenevalt. Senikaua, kuni konflikti juurpõhjustele pole arvestatavat lahendust leitud, lahvatavad aeg-ajalt sedasorti pinged jõuliselt ja veriselt. See ei jää kindlasti mitte viimaseks korraks.