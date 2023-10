JUHTKIRI | Automaks tuleb liiga suur

Keskkonnahoidlikkusele rõhku panijate nõudmisega arvestab uus eelnõu eelmisest rohkem – kes soetab alla kahe tonni kaaluva sõiduki asemel ligi kolmetonnise müraka, peab maksma palju suuremat registreerimis- ja aastamaksu. See on õige suhtumine, kuigi hulk Eesti inimesi muidugi ei nõustu väitega, et meil kalduvad ülearu suuri autosid ostma ka inimesed, kes teevad peamiselt linnasõite.