SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa üritab infooperatsiooniga hägustada seoseid Hamasiga

On ilmne, et Iisrael valmistub korraldama maavägede sissetungi Gazassse ning valmistub pikemaajaliseks sõjaks. Iisrael on mobiliseerinud selleks üle 300 00 täiendava mehe. Sellest piisab, et julgestada nii põhjapiir kui Jordani jõe läänekallas ning korraldada operatsioon Gaza vastu.