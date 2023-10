RETSEPTID | Teeme ise hõrgutavat babkat, mis lööb laineid kohvikutes ja blogides!

Babka on eriti populaarne Ameerika Ühendriikides, kuid see pole loodud peenes Manhattani pagariäris ja samuti pole seda välja mõelnud tuntud tippkokk. Tegu on Euroopa juutide traditsiooniline küpsetisega, mille retsepti on põlvest põlve edasi antud. Tõenäoliselt on see nn vanaemade maius pärit Ukrainast või Poolast, selle nimigi tuleb slaavi keeltes levinud sõnast „baba“ ehk vanamutt.