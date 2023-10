GRAAFIK | Isamaa möödus Keskerakonnast ka Turu-uuringute parteireitingutes. Oravate toetus püsib

Tegemist on esimese küsitlusega, mis toimus pärast Keskerakonna esimehevahetust. Pärast seda, kui Jüri Ratase asemel sai parteijuhiks Mihhail Kõlvart, on Keskerakonna toetus langenud 14 protsendini. Sotsiaaldemokraatide toetus on püsinud 10 protsendi peal juba alates aprillist, kui välja arvata juulikuu 13-protsendiline tulemus.