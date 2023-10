Indrek Niibo: kaks miljonit inimest pisikesel maa-alal piiratud ressurssidega - mõni ime, et äärmuslus pead tõstis

Jah, Hamas on terrorirühmitus, kes on kasutanud põhjendamatut julmust Iisraeli kodanike vastu. Vägivald ning jõhkrus pole kunagi õigustatud. Üllatav pole aga Gaza palestiinlaste toetus sellisele rünnakule, sest Gaza sektor on olnud viimased kuusteist aastat Iisraeli blokaadi all.