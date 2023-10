Riho Terras gaasiintsidendist: NATO laevad tuleb tuua nüüd Soome lahte valvama

Lühikese aja jooksul on saanud kahjustada kaks olulist veealust ühendust Eesti ja Soome vahel. Sealjuures mitte samas kohas, vaid Balticonnectorit on kahjustatud Soome, sidekaablit ilmelt Eesti majandusvööndis – täpne sündmuskoht ja kahjustuste laad on alles tuvastamisel.