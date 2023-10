ARVUSTUS | Elu läheb edasi, olgu ajaloo laugas kuitahes sügav ja tume

Minu ainukene kokkupuude Poola rahvuslusega on 2017. aasta novembrist, kui pahaaimamatu turistina sattusin poola natside meeleavaldusele. Säravad pealaed kahemeetriste meeste otsas näisid ulatuvad silmapiirini. Täiesti juhuslikult kandsin tol päeval valget särki ja punast salli, nii et sobisin üritusele ideaalselt: kaugelt näha, et poolakas ma ei ole, sain kramplikus inglise keeles komplimentegi. Mäletan hästi hirmutavas rahvahulgas ootamatult tekkinud vabadus- ja turvatunnet: ma olen valge, suhteliselt blond mees, mul pole midagi karta. See tunne ajas iiveldama, tundsin iga rakuga, et kuskil siinsamas linnas on inimesed, kel täna õhtul järelikult on põhjust karta. Õhtul ja öösel hotellitoas telerit vaadates sain teada, et need teised on juudid ja pagulased, kes ohustavad katoliku usku, Poola riiki ja valget rassi. „Vahi lugu,“ mõtlesin, „võib-olla olen ka mina mõnel neist fotodest, mida maailma ajakirjandus jooksvalt avaldas.“ Saatuse veidrus, et see meeleavaldus on vist ainukene, millel elus „käinud“ olen.