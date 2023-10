INTERVJUU | Prantsuse uus suursaadik on Eestis juba jõudnud seenel käia. “Korjan ainult seda, mida tunnen“

Kahepoolsed suhted on ilmselt paremas seisus kui kunagi varem, meie riikide vaated on hakanud väga huvitaval moel kattuma. See on seotud Prantsusmaa hoiaku muutumisega, mis puudutab Ukrainat, Venemaad ja NATO-t, ning väljendub näiteks selles, mida president Emmanuel Macron veebruaris Münchenis avaldas: praegu pole õige aeg Venemaaga dialoogi pidada. Ka Eesti valitsus on panustanud Euroopa teemadesse ja seisnud sellise Euroopa eest, kes suudab end kaitsta ja Ukrainat toetada. Suhete paranemist ja olemuslikku muutumist oli tajuda juba 2017. aastal, kui Prantsusmaa saatis NATO eelpaigutatud üksustena Eestisse esimesed sõdurid.