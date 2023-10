ARVUSTUS | „Ma poleks iial uskunud, et vaatan vutivõhikuna huviga lõpuni doksarja jalgpalli gigastaarist!“

Režissöör Fisher Stevens on suutnud suuresti Beckhami jalgpallikarjäärile keskendunud minisarja vaadatavaks teha ka spordikaugele inimesele. Ligi viie tunni jooksul keerleb vaataja eest läbi kaleidoskoopiline galerii: kunagised jalgpallitähed, trennikaaslased, sõbrad, vanemad, treenerid ja meediategelased. Neilt küsitakse üldarusaadavaid küsimusi, tehakse nalja ja montaaž on sama tempokas kui noore Beckhami triblamine vastase värava poole – igav ei hakka hetkekski. Kuna tema karjääri mängudest on endastki mõista valitud kõige dramaatilisemad ja neist omakorda kõige emotsionaalsemad hetked, on sarja jalgpallipool igati kaasahaarav. Ka arvestatav kogus arhiivimaterjali on huvita lisa. Ja kui seriaalis parasjagu spordirindel ka vaikus valitseb, täidab selle kohe mõni eraeluline skandaal.