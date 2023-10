Avi Solomon ei saa Iisraeli relvajõududes teenida, sest ta on pime. Kuid tal on 20 lähisugulast, kes on juba sõtta kutsutud. Nende seas on tema neli venda ning üle kümne nõo ja vennapoja. Solomon on leppinud mõttega, et kõik nad ei pruugi tagasi tulla.