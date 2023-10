On üks huvitav mäng, mida seltskonnas mängida. Õllekann tuleb õlut täis valada ja lasta ringi käima. Igaüks joob sealt ja valab seejärel sama palju viina asemele. Arusaadavalt muutub kannus oleva vedeliku värvus aina heledamaks, kuni lõpuks on helepruunist saanud valge. Kann on nüüd täidetud puhta viinaga.