Produtsent Riina Sildos „Estonia“ seriaalist: suurim kiitus on olnud, et sari on parem kui „Tšornobõl“

„Estonia“ on kalleim seriaal, mis Põhjamaades ja Balti riikides kunagi valminud. Mis muutis seriaali tegemise nii kulukaks?

Mis olid seriaali valmimisel kõige raskem?

Väga palju energiat kulus veevõtete ettevalmistusele. Esmalt oli meil plaan teha veevõtted avabasseinis, kuid et see oleks tehniliselt osutunud liiga keeruliseks, siis toimusid need Euroopa ühe suurema stuudio, Belgias asuva stuudio LITES veebasseinides. Seal töötab äärmiselt professionaalse meeskond, kuigi ka neil oli tükk peamurdmist, kuidas ehitada laevakonstruktsioon nii, et laeva külg liiguks vette ehk päris tugevasse kreeni ning oleks turvaline ja sobiv näitlejatele ja võttemeeskonnale filmimiseks.



Super Puma tüüpi helikopterid, mida 1990ndatel kasutati – ja just sellised oli toona Soome piirivalvel – on samuti juba Euroopas suures osas vanarauaks läinud, seega pidime leidma sobiva lahenduse, et tagada autentsus. Võttis aega, aga asja sai.