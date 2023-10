KULTUURIBIIT | Näitleja Karin Tammaru playlist

Karini sõnul teeb selle rolli põnevaks see aeg, see koht ja inimesed, kes seal koos on. Välja ütlemata sõnad ja pinged, mis selle tagajärjel tekivad. Naudin seda, et roll ei ole üheselt mõistetav, on mitu vastandlikku tunnet ühel ajal.

Karin ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit): „See on valik esimesena pähe tulnud muusikamälestustest. Aga neid hakkas meenuma ikka palju rohkem… Pat Boone ja tema muusika, näiteks Blueberry Hill. Mäletan, et meil oli see plaat ja käisin algklassis, selline muusika kuidagi rahustas mind.“

Ritchie Valens - La Bamba

Seda sai sõpradega teismelisena nii kõvasti lauldud peaaegu keskkööl, et naabrid kutsusid politsei.

Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You

Seda sai noorena ikka väga palju kuulatud ja lauldud.

Gunnar Grapsi laulud

Esimene suur kontsertelamus, peaaegu lava ees, näiteks Valgus.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Olev Vestmann - Mandoliinid öös

Kui lapsena isaga Krimmi reisilt Eestisse tagasi jõudsime ja taksoga koju sõitsime, tuli see laul. Tundsin ennast turvaliselt ja hästi.

Carlo Broschi (Farinelli) - Lascia ch’io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Haendel

Ostsin selle filmimuusika plaadi Inglismaalt oma elukaaslasele, mis oli meie ühine lemmik. Plaadi kilest väljavõtmisel selgus, et sees oli vale plaat, nimelt Enrico Morricone parimad palad. Polnud ka paha.

J. Karjalainen - Doris, Tähtilampun alla jne.

Läbi aja püsinud üks lemmikumaid artiste, kelle kontserdil olen kahel korral käinud.

Miljoonasade – Lapsuuden sankarille (Juri Gagarin)

Millegipärast kuni tänaseni kummitama jäänud lugu.

Depeche Mode - Personal Jesus

Nende imidž ja muusika sobis kokku minu ja mu sõpruskonna tolleaegse hingeseisundiga 90-ndate alguses.

Zemfira ja tema looming - Beskonetchnost, Hotcheš jne

Olen külastanud teda kahel korral kontserdil.

Sinead O´Connor ja tema looming - Peter Gabrileliga duetina lauldud Blood of Eden

Leslie Da Bassi looming - Pisar

Album Minu kuningriik, see ketras mul autoraadios väga pika perioodi.