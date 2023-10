Züleyxa Izmailova: riigikohtu otsus Eesti Energia õlitehase ehitusluba tühistada võib olla ajaloolise tähtsusega

„Riigikohtu otsus on lõpuks andnud valitsusele selle lisaaja, mille nimel kliimanoored läbi kolme kohtuastme on võidelnud.“

Põlevkivi õlitehase ehitusloa tühistamine riigikohtu poolt on selge märk ühe ajastu lõppvaatusest ja tahaks loota, et motiveerivalt suur samm Eesti ühiskonnale puhtama majandusega tuleviku suunas. Ilma kliimanoorte südika tegutsemise ja kogenud keskkonnakaitsjate visaduseta, poleks see oluline kaasus riigikohtuni kahjuks jõudnud.