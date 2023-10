JUHTKIRI | Riigikogulane ei tohi anda sahkerdamiseks õigustust

Ei saa öelda, et sellise kütusehulga kasutamine riigikogulase töö tegemiseks oleks ilmvõimatu – päevas tuleks sõita keskmiselt ligi 300 km ja viibida neli-viis tundi autoroolis. Ent kahtlus jääb, et Grünthali kütusejanu taga on ka sahkermahkerit. Näiteks keskerakondlane Tanel Kiik, kelle kütusekulu kasvas hüppeliselt augustis, kui ta erakonna esimeheks kandideerides mööda Eestit palju ringi sõitis, ei saavutanud isegi siis Grünthali rutiinset kuukilometraaži.