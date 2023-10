SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina lööb Venemaa võimalikele rünnakutele infrastruktuuriobjektidele seekord valusalt vastu

Milles seisneb Avdijivka tähtsus? Tegemist on Donetski eeslinnaga ning selle kontroll võimaldab Ukrainal segada Venemaal kasutada Donetskit kui transpordi sõlmpunkti, sest sinna ulatub Ukraina laskma ka tavaliste suurtükimürskudega. Avdijivkas endas on tööstuskompleks, mida nimetatakse väikeseks Azovstaliks ning vahepealsete aastate jooksul (peale 2014. aasta sündmusi) on Ukraina rajanud sinna väga tugevad kaitseliinid, mistõttu ei ole Venemaa suutnud viimase pooleteise aasta jooksul linna ära võtta, kuigi rünnatud on korduvalt ja kantud suuri kaotusi nii elavjõus kui tehnikas.