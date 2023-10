Aivar Kokk: orava arusse ei mahu, et auto on Eestis tarbeese. Ka riigikogu liikmel

Kust võimupoliitikute mõtteviis pärineb, pole raske tuletada. Kaks kolmandikku Reformierakonna 37st saadikust on kas Tallinnast või selle lähiümbrusest ja saavad valida, kuidas nemad tööle tulevad. Seetõttu saavadki nad laia lehega välja käia idee lõpetada sõidukulude hüvitamine.

Nende pähe ei mahu, et riigikokku on valitud ka saadikud Jõgevalt, Põlvast, Kilingi-Nõmmelt või Saaremaalt. Sealsete valijate esindajad peavad jõudma esmaspäeval Tallinna, sõidavad neljapäeval tagasi kodukanti ja veedavad reede ning nädalavahetuse kuulates, kuidas ühistranspordiühendustest ei piisa sellekski, et saaks käia tööl, poes või arstil.