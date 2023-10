Lauri Laats: saaks automaksu toel siis ka teed korda - aga kus sa sellega...

„Teede remondivõlg on kasvanud üle 4 miljardi euro, kuid suure tõenäosusega ei jõua automaksust sellesse valdkonda sentigi.“

Just maksutulu kasutamine on planeeritava automaksu teine tahk, millega inimesi nörritatakse. Teede olukord muutub üha kehvemaks ning remondigraafikud järjest hõredamaks, kruusateed vajavad sillutamist, põhimaanteede neljarealiseks ehitamist ei tohi praeguse valitsuse ajal enam jutuks võttagi. Teede remondivõlg on kasvanud üle 4 miljardi euro, kuid suure tõenäosusega ei jõua automaksust sellesse valdkonda sentigi.